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İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kilit ismi İstanbul'a getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve dün MİT ve emniyetin düzenlediği operasyonda İzmir'de yakalanan kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 09:44, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 09:55
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İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kilit ismi İstanbul'a getirildi

Güvenlik ve istihbarat birimleri, hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Kamış'ın İzmir'in Çeşme ilçesinde saklandığını belirlemiş, MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ortak operasyonuyla saklandığı evden çıkar çıkmaz yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Uzun yıllar firari olarak aranan örgütün kilit isimlerinden Mehmet Kamış, Çeşme Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından önce İzmir'e götürüldü.

FETÖ'nün üst düzey yöneticileri arasında yer aldığı belirlenen Mehmet Kamış, buradaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildi. İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'darbe çağrışımı davası'nın önde gelen sanıkları arasında yer alan terör örgütünün sözde yöneticisi, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. FETÖ üyesi, TEM şubede sorgulanıyor.

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