Evinizi Depreme Karşı Koruma Altına Almanın En İyi Yolu: DASK

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Depremi önlemek mümkün değil ancak deprem riskine karşı çeşitli tedbirler almak bizim elimizde! Ülkemiz, deprem kuşağında yer alıyor ve maalesef zaman zaman bu acı gerçekle yüzleşmeye devam ediyoruz. Depreme karşı alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de Doğal Afet Sigortaları Kurumu yani DASK tarafından düzenlenen zorunlu deprem sigortası yaptırmaktır. Yasalar gereği tüm mülk sahiplerinin deprem sigortası yaptırması zorunludur.

Evinizi ve iş yerinizi depreme karşı belirli bir teminat altına almanın en iyi yolunun zorunlu deprem sigortası yaptırmak olduğunu unutmayın. Bu sigorta, sigorta kapsamında bulunan alanlarda depremden ve depremin neden olduğu diğer faktörlerden kaynaklanan maddi kayıpları minimum seviyeye çekmeyi amaçlar. Sadece büyük çaplı hasarlarda değil küçük çaplı hasarlarda da devreye giren bir sigorta ürünü olduğunun altını çizelim.

Sahibi olduğunuz bir meskenin tüm kullanım haklarından faydalanabilmeniz için mutlaka zorunlu deprem sigortasını yaptırmanız ve her yıl düzenli olarak güncellemeniz gerekir. Bu konuda sıklıkla gündeme gelen unsurlardan biri de deprem sigortasını ev sahibinin mi yoksa kiracının mı yaptırması gerektiği oluyor. Elbette DASK, mülk sahibi yani ev sahibi tarafından yaptırılması gereken bir sigortadır.

DASK Yaptırmak İçin Gerekli Belgeler Neler?

Zorunlu deprem sigortası yaptırmak için artık uzun prosedürler ile uğraşmanız gerekmiyor. Sizden bazı belgeleri hazırlamanız istenecektir. Bu belgeler ise şöyle:

Mülk sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, ev adresi ve cep telefonu

Sigorta kapsamına alınacak olan mülkün açık adresi, tapu bilgileri, inşa edildiği yıl, yapı tarzı, toplam kat sayısı ve hasar durumu

Mülkün metrekare olarak brüt yüzölçümü be kullanım şekli

Online Fiyat Teklifi Alabilirsiniz!

Zorunlu deprem sigortası yaptırmak için internetten online olarak fiyat teklifi alabilirsiniz. Sigorta firmalarının çalışma ofislerini tek tek ziyaret etmeniz gerekmiyor. DASK sigortası sunan firmaları araştırmakla zaman kaybetmeyin. AXA Sigorta, DASK yaptırmak isteyenlerin öncelikli seçimi oluyor. İnternet sitesi üzerinden hemen fiyat teklifi alınabiliyor ve dilerseniz dask sigortanızı online satın alarak tamamlayabilirsiniz. Sigorta prim ödemelerinin taksitle yapılması gibi yüz güldüren bir imkan da var.

Son derece tecrübeli olan AXA Sigorta, avantajlı çözümler sunuyor olmasıyla da ön plana çıkıyor. İnternet üzerinden online olarak sigortanızı dakikalar içerisinde yaptırabilirsiniz. Bunun için öncelikle internet sitesine tıklamalı ve sonrasında DASK online teklif formunu doldurmalısınız. İşlemlerin sorunsuz şekilde yapılması için ilgili alanların eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurulmasını sağlayın.

Son derece geniş bir hizmet ağı ile tüm Türkiye genelinde aktif olarak faaliyetlerine devam eden AXA Sigorta, DASK için en çok tercih edilen firmalardan biri olması tesadüf değil! Daha önce Türkiye Kalite Derneği'nin yaptığı müşteri memnuniyeti anlaşmalarında 4 defa Türkiye 1.'si olduğunu belirtelim. Aynı zamanda World Finance gibi uluslararası kuruluşlar tarafından Türkiye'nin en iyi sigorta şirketi olarak değerlendiriliyor. Sigorta ürünlerinde makul fiyatlar sunması da dikkatlerden kaçmıyor.



