KPSS 2023/7 tercih kılavuzu yayımlandı

Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
%0 Faizli Kredi Fırsatı!
%0 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Polat çiftinin 'şirinler' taktiği
Polat çiftinin 'şirinler' taktiği
'Asrın felaketi' 960 öğretmeni hayattan kopardı
'Asrın felaketi' 960 öğretmeni hayattan kopardı
44 yıllık öğretmene unutulmaz veda: Gözyaşları sel oldu
44 yıllık öğretmene unutulmaz veda: Gözyaşları sel oldu
Genel Kurul, bütçe maratonuna 11 Aralık'ta başlayacak
Genel Kurul, bütçe maratonuna 11 Aralık'ta başlayacak
Ümit Özdağ'a, 3 bakanlık ve bakan yardımcılıkları verilmiş!
Ümit Özdağ'a, 3 bakanlık ve bakan yardımcılıkları verilmiş!
Seçil Erzan olayında kim ne kadar dolandırıldı?
Seçil Erzan olayında kim ne kadar dolandırıldı?
Dolar kuru rekorunu 28,85 TL'ye taşıdı
Dolar kuru rekorunu 28,85 TL'ye taşıdı
Asgari ücrette pazarlığın başlayacağı rakam
Asgari ücrette pazarlığın başlayacağı rakam
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz artırımı devam edecek mi?
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz artırımı devam edecek mi?
Çalışan anneler için yeni model: Her mahalleye kreş
Çalışan anneler için yeni model: Her mahalleye kreş
Satışlar konutu geçti! Arsada denetime ihtiyaç var
Satışlar konutu geçti! Arsada denetime ihtiyaç var
Komşu katliamı: Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetti
Komşu katliamı: Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetti
Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Kanun Teklifi TBMM'de yasalaştı
Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Kanun Teklifi TBMM'de yasalaştı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay
SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay
Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi
Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi
Bakan Tekin, Öğretmenler Günü'nü 'Sayende Öğretmenim' mesajıyla kutladı
Bakan Tekin, Öğretmenler Günü'nü 'Sayende Öğretmenim' mesajıyla kutladı
'Yolyemezler' grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
'Yolyemezler' grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı fırtınadan etkilenen ilçede açıklama yaptı
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı fırtınadan etkilenen ilçede açıklama yaptı
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi
AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci bugün sona erecek
AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci bugün sona erecek
İstanbul'da suya zam
İstanbul'da suya zam
'Enflasyonun 2026'da tek haneli rakamlara ineceğini öngörüyoruz'
'Enflasyonun 2026'da tek haneli rakamlara ineceğini öngörüyoruz'
'Filistin topraklarında yaşanan trajedi tahümmül sınırlarını aştı'
'Filistin topraklarında yaşanan trajedi tahümmül sınırlarını aştı'
Bakan Yerlikaya açıkladı: Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi
İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu: 46'sı polis 105 kişi yakalandı
İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu: 46'sı polis 105 kişi yakalandı
FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Mehmet Kamış yakalandı
FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Mehmet Kamış yakalandı
İnternetten satılan ürünlere 'gizli' denetim geliyor
İnternetten satılan ürünlere 'gizli' denetim geliyor
Ana sayfaHaberler ÖSYM Açıklamaları

KPSS 2023/7 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS-2023/7 ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 368 sözleşmeli personel alınacak. Başvururlar 29 Kasım'da sona erecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 10:16, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 10:58
Yazdır
KPSS 2023/7 tercih kılavuzu yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 23 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Genel Bilgiler
TABLO-1 Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları
TABLO-2 Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları
TABLO-3 Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları
Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber