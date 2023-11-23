Dolar kuru rekorunu 28,85 TL'ye taşıdı

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,24 artışla 28,8525'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 28,8540'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,2 artışla 31,4780'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 36,0970'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 değer kaybıyla 103,7 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD ve Japonya'da piyasaların tatil olmasının dünya genelinde varlık fiyatlarında oynaklığın sınırlı kalmasına neden olduğunu belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

TCMB tarafından açıklanacak politika metninden alınacak sinyallerin önemine dikkati çeken analistler, buradaki yönlendirmelere göre piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 37,50 seviyesine çıkaracağını öngörüyor.

Bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri ile dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 puan seviyesinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.