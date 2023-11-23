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Altının gramı 1852 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1852 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 10:38, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 10:39
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Altının gramı 1852 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,22 azalışla 1845 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1852 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 50 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 460 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1996 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, İsrail ve Hamas arasında sağlanan uzlaşma ile ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiği beklentisinin fiyatlamalardaki ana etken olmaya devam ettiğini belirterek, ABD ve Japonya'da piyasaların tatil olmasının dünya genelinde varlık fiyatlarında oynaklığın sınırlı kalmasına neden olduğunu kaydetti.

Buna karşın ABD'de açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların hala temkinli olmasında fayda olduğunu gösterirken, para piyasalarında Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürüyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankasının (ECB) toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 10 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin direnç 1990 ve 1980 doların destek konumunda olduğunu belirtti.

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