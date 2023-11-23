KGM'den sürücülere kış öncesi araç bakımı uyarısı

KGM otoyollar, devlet ve il yollarında kış mevsiminde vatandaşların güvenli, rahat ve huzurlu bir ortamda yolculuk yapmaları için yurt genelinde 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadele çalışmaları yapmayı hedefliyor.

Kış programı uygulayan KGM, yolların, önem derecelerine, trafik kapasitelerine göre büyük bir kısmının olağanüstü durumlar dışında devamlı açık tutulmasını planlıyor.

Kar ve buzla mücadele kapsamında yolda karın birikmesini önlemek, biriken karı yoldan uzaklaştırmak ve buz tutan kesimlerde kaymayı önlemek amaçlanıyor.

- Yol kullanıcıları kış şartlarına hazırlıklı olmalı

KGM, kış aylarında seyahat edecek sürücülere de uyarılarda bulundu. Bu kapsamda kış günlerinde seyahat edecek sürücülere, yola çıkmadan önce seyahat güzergahı hakkında, "0312 415 88 00" veya "0312 425 47 12" nolu telefonlardan veya ücretsiz ALO159 hattından ve KGM'nin internet sitesinden hizmete sunulan güzergah analizi programıyla en uygun güzergahı ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları, yol ve hava durumunu, yol boyu tesisleri ve önemli yerleri internetten görsel olarak sorgulamaları öneriliyor.

Tipili, uzun kar yağışlarında kar ve buzla mücadele ekiplerinin yolu açmak, güvenli hale getirmek için en yüksek performanslarını gösterseler dahi, kara yolunun normal duruma gelmesinde gecikmeler yaşanabiliyor.

Olumsuz hava şartlarının artması, kar yağışı, tipi ve aşırı buzlanmanın sürekliliği kara yolunun kapanmasına sebep olabiliyor.

Bunun için kötü hava şartları nedeniyle kapatılan kesimlerde yola girmek için ısrarcı olunmaması, mahsur kalan araçların şerit ihlali yapmamaması ve görevlilere yardımcı olunması gerekiyor.

Kar ve buzla mücadele araçları görüldüğü zaman yavaşlayıp geride kalınması ve sollama yapılmaması önem arz ediyor.

Kışın seyahate çıkmadan önce seyahat güzergahı yol ve hava durumuyla ilgili bilgi toplanması, araçta mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurulması gerekiyor.

Sürücülerin yağış esnasında, araç takip mesafelerini artırması, hızlarını azaltması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması önemli görülüyor.

Araç kullanıcılarının şerit ihlali yapmaması, buzlanma olan kesimlerde, daha tedbirli ve dikkatli olması önem taşıyor.

Hava, yol, araç ve psikolojik durumlar dikkate alınarak, sürücülerin yorgun ve uykusuz yola çıkmaması gerekiyor.

Sürücülerin, direksiyon başında cep telefonuyla görüşme, sigara içme gibi dikkat dağıtıcı davranışlardan kaçınması ve görevlilerin ikazlarına uyması önem arz ediyor.

- Araç bakımı için yapılması gerekenler

Araçların kış koşullarına hazırlanması amacıyla bakımının yaptırılması gerekiyor. Ayrıca, araçların mekanik açıdan kış koşullarına karşı hazır olduğundan emin olunması, yakıt deposunun en azından yarısının doldurulması önem taşıyor.

Araç camı, lambası, aynası ve üst kısmındaki kar ve buzun temizlenmesi, çalıştırdıktan sonra, yüksek düzeyde görüş netliği sağlamak için araç camı içindeki buğunun temizlenmesi gerekiyor.

Kış mevsimi başlamadan önce araç lastiklerinin ve lastik basıncının sıklıkla kontrol edilmesi önem arz ediyor.

Ayıca lastiklerin yerinden oynamadığından emin olmak için her bir lastiğin bijonunun sıkılığının iki kere kontrol edilmesi önemli bulunuyor.

Kış aylarında aşınmış veya zarar görmüş lastikler güvenli sürüş kabiliyetini etkileyebiliyor. Lastiklerin, diş derinliklerinin en az 1,5 milimetre olmadan önce değiştirilmesi tavsiye ediliyor.

Sürücülerin, araç lastiklerini değiştirmeleri gerekip gerekmediğini tespit etmek için lastik üzerindeki aşınma gösterge işaretini kontrol etmesi gerekiyor. Karlı ve buzlu yollarda daha iyi bir çekiş gücü, frenleme ve direksiyon hakimiyeti sağladığı için sürücülerin kış lastiği kullanmaları önem taşıyor.

Kışın olağanüstü durumlarda araçlarda, buz kazıyıcı/kar fırçası, kürek, kum veya diğer çekiş destekleri, çekme halatı veya zinciri, yardımcı kablolar, yol işaret ışığı veya ikaz lambası, yakıt tüpü antifrizi, fener ve piller, ilk yardım çantası, yangın söndürücü, küçük alet seti, ekstra giyecek ve ayakkabı, battaniye, dayanıklı enerji besinleri, mum, kibrit veya çakmak gibi malzeme setinin bulunması gerekiyor.