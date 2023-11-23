Arda Turan: Karıma ne diyeceğim ?

Özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şubesinde aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağduru dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan bankacı Seçil Erzan'ın tutukluluk hali devam ediyor.

Halk Tv'nin haberine göre, aralarında çok sayıda Galatasaraylı futbolcunun da olduğu 20'yi aşkın kişiden 44 milyon doları, toplamakla suçlanan Seçil Erzan ve beraberindeki kişilerin yargılandığı dava dosyasına giren WhatsApp yazışmalarının kaydı ortaya çıktı.

Söz konusu konuşma kaydı Arda Turan ile Seçil Erzan arasında geçerken 12 sayfalık tutanağa göre, iddia edilen görüşme Turan tarafından kaydedilerek soruşturma dosyasına sunuldu. Kayıtlar, bir tür saadet zinciri olarak işletilen sisteme en çok para kaptıran ismin Turan olduğunu da ortaya koyuyor.

Buna göre; Turan, ilk olarak Erzan'a 3 milyon doları elden verdi. Verdiği bu paraya karşılık, 30-40 gün sonra Turan 1 milyon dolar "faiz geliri" elde etti.

Kısa sürede iyi bir gelir elde ettiğini düşünen Turan bu kez, galerici arkadaşı S.K.'dan 4 milyon dolar borç para aldı ve Erzan'a yine elden verdi.

SÜTLÜCE'DEKİ ARSASINI DA SATTI

Erzan'ın para talepleri devam edince Turan bu kez Eyüp Sütlüce'de bulunan arsasını 4 milyon dolara satarak Erzan'a verdi.

Son olarak ise Turan, Erzan'ın çalıştığı bankadan 33 milyon TL kredi çekerek yine aynı şekilde dolar olarak verdi.

Turan'ın toplam zararı 7 milyon 500 bin dolar.

TURAN: BÜTÜN SERVETİM SENDEYDİ SEÇİL

İkili arasındaki görüşmede Turan'ın birçok kez Erzan'a, kendisi ve arkadaşlarını dolandırdığı için "Ben sana dünya para getirdim. Seçil bütün servetim sendeydi ya. Ben ne yapacağım; karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya." diyerek tepkisini gösterdiği görülüyor.

"20 BİN DOLARIM KALDI TEFECİYE GİDEYİM"

Son olarak 20 bin dolar parasının kaldığını söyleyen Turan "Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını aldın ya. Benim şimdi 20 bin dolarım kaldı. Borçlarımı ben sana saydım. Tüm borçlarımı biliyorsun. Sende kredim var." dediği ortaya çıktı.

Turan, WhatsApp yazışmasında Erzan'a "Bana başka konuşmalar ve yazılı belgeler lazım Seçil." dediği de belirtiyor.

Çocuğunun yüzüne dahi bakamadığını söyleyen Turan, "Yarın ne yapacağım Seçil. Gideyim tefeciye filan faktoring." ifadelerini kullanıyor.

DEPREM BAĞIŞ PARASINI BANKACIDAN ALMIŞ

Turan, kendisini yanı sıra 4,2 milyon dolar ile sisteme en çok para kaptıran bir diğer isim olan Emre Belözoğlu'nun da durumuna işaret ederek şunları söylüyor:

"Emre abi ne zorluklarla verdi. Adamın 1 lira parası kalmamış. Koskoca Emre Belözoğlu'nun ya. Adam 4.2 milyon dolar veriyor. Adam maaşını bağışlamış depremzedeler. Ya senden para istedim Seçil ya. 'Bana bi 100.000 Euro ver de bağış yapayım' diye. Millet 500 bin TL bağış yaptık diye dalga geçiyor. Sana yalvardım para ver insanlar zor durumda diye deprem bölgesine yardım yapalım diye ye."

"FATİH HOCA KARDA MI BU İŞTE"

İkili arasındaki konuşmada, Fatih Terim'in ismi de birkaç kez geçtiği görülürken Turan'ın Erzan'a "Fatih Hoca karda mı bu işte" diye sorduğu da belirlendi.

"Valla Arda bir şey söyleyeceğim normal şartlarda hoca kardaydı" diye yanıt veren Erzan'a Turan'ın "Fatih Hoca'nın alacağı var mı bu durumda" diye sorduğu görülüyor.

Turan görüşmenin devamında Erzan'a, bankanın üst yönetimi ile görüşmeye kendisi Emre Belözoğlu, Fatih Terim ve kendisinin gideceğini belirterek alacağı olan kişiler arasında Terim'in de olacağı bilgisini veriyor.

BANKA YÖNETİCİLERİ BİLSELER BENİ MAHVEDERLER

Konuşma dökümünde banka yöneticilerinin konudan haberdar olup olmaması ile ilgili bir bölüm de yer alıyor. İlgili kısımda Arda Turan'ın, "Banka yöneticilerinin bu konudan haberleri yok muydu?" sorusuna Erzan, "Yok, mahvedecekler beni onlar." diye yanıt veriyor.

Erzan, Turan'ın "Bu işin kodları ne peki?" sorusunu "Onlar doğru değil." şeklinde yanıtlıyor.

TERİM'İN ESKİ AVUKATINDAN KRİTİK İFADE

Öte yandan soruşturma kapsamında tanık sıfatı ile ifadesi alınan Seçil Erzan'ın eski nişanlısı Candaş Gürol "Evine gittiğimde Fatih Terim bana, kendisinin de Seçil Erzan'ın bahsettiği fona para yatırdığını söyledi. Bununla birlikte o sıra Buse Terim, Terim Arıcan, Volkan Bahçekapılı da aynı fona para yatırdığını söyledi. Ben bu ailenin (Terim Ailesi) avukatı olmama rağmen hiçbiri bana bu durumdan bahsetmedi. Bu hususu söylememelerinden dolayı Fatih Hoca'ya kırıldım." diye konuştu.

Dosyada Erzan'ın yazıştığı onlarca kişi arasında 500 bin dolar kaptıran Fernando Muslera ile Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan da yer aldı.

Okan Turan'ın, hemen her mesajında Erzan'a sorunun çözümü için yardımcı olmaya çalıştığı anlaşıldı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer aldı. Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, şikayetçi Bülent Çeviker'in Levent Büyükdere Caddesi Şubesi müdürü olarak çalışan şüpheli Seçil Erzan'ın 31 Mart 2023 tarihinde kişisel güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar parayı değerlendirmesi amacıyla elden alarak 3 Nisan 2023 tarihinde 3 milyon dolar iade edeceğini bildirdiğini, bunun karşılığında da müşteriye yazılı bir evrak verdiğini ancak şube müdürüne ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığını, bu durumu bankaya da bildirdiği, banka tarafından araştırma yapılıp Seçil Erzan'a ulaşılmaya çalışıldığı, ancak ulaşılamadığı, bu nedenlerden dolayı Erzan'ın hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Banka bünyesinde 2023 yılının Nisan ayına kadar şube müdürü olarak görev yapan şüpheli Seçil Erzan hakkında bu dosyada yer alan eylemlere ilişkin olarak "Bankacılık zimmeti" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İddianamede, 18 müştekinin toplamda 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırıldığı belirtildi. İddianamede, mağdurların kamuoyunda tanınmış sporcular, iş adamları, hekim gibi çeşitli meslek gruplarına sahip kişiler olduğu, hepsinin beyanlarında şüpheli Seçil Erzan'ın kendilerine yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve yine kamuoyunda tanınmış Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek bu fona para yatırmaya ikna ettiği kaydedildi. Gerçekte böyle bir fonun hiç olmadığı belirtilen iddianamede, şüpheli Seçil Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenirken; diğer 6 şüphelinin ise 3 yıldan 65 yıla kadar değişen oranlarda hapisleri istendi.

Seçil Erzan ve bankanın bazı yöneticilerinin de arasında bulunduğu 11 şüpheli hakkında ise bankacılık zimmet suçundan yazılı başvuru şartının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) gerçekleşmediği belirtilerek takipsizlik kararı verilmişti.