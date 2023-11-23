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X'te başlıklara yeniden yer verilecek

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, X uygulaması ve internet sitesinde yapılan paylaşımlarda Tekdüzen Kaynak Bulucu (URL) ön izleme kartlarındaki başlıkların yeniden görüneceğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 13:56, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 13:56
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X'te başlıklara yeniden yer verilecek

Musk'ın X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, söz konusu uygulamanın güncellemesinde, URL yani bağlantı (link) yapılan paylaşımlarda başlıklar da bulunacak.

Musk, söz konusu başlıkların URL'ye ait fotoğrafın üst kısmında bulunacağını ekledi.

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