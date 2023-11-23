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Kasım Ayı'nın Son Sürprizi Yolcu360'tan Geliyor

Kaynak : MN Medya
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Kasım Ayı'nın Son Sürprizi Yolcu360'tan Geliyor

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Kasım Ayı'nın Son Sürprizi Yolcu360'tan Geliyor: Yolcu360 Efsane Cuma ile Net %35 İndirim Sizi Bekliyor!

Türkiye'nin lider araç kiralama platformu Yolcu360'ta yüzünüzü güldürecek kampanyalar bitmez, yerine yenileri gelir! 23-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek çok özel kampanyaya katılın, 2024 sonuna kadar geçerli olacak net %35 indirimle araç kiralama fırsatını yakalayın, yıl boyunca avantajlı fiyatların keyfini çıkarın!

YOLA, YURT İÇİNDE VE DIŞINDA GEÇERLİ EFSANE İNDİRİMLERLE ÇIKIN

Yolcu360'ın Türkiye dahil, dünya genelinde 180'den fazla ülkede geçerli bu kampanyasını ister yurt içinde ister yurt dışında kullanabilirsiniz. 2024 sonuna kadar, Yolcu360'ın en iyi fiyat garantisi ile dilediğiniz ülke ve şehirde araç kiralayabilirsiniz.

EN İYİ FİYAT GARANTİSİ

Yolcu360, size her zaman en iyi fiyatı sunmayı garanti eder. Daha iyi bir fiyat bulmanız durumunda ise farkı size iade eder. Yolcu360 ile araç kiralamak size hem kolaylık hem de avantaj sağlar.

YOLCU360, 7/24 HİZMET VEREN ÖDÜLLÜ MİSAFİR MERKEZİ İLE HER AN SİZİNLE

Misafirlerine her zaman en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan Yolcu360'ın, dünyanın her yerinde 7/24 hizmet veren ödüllü misafir merkezi, çoklu dil seçeneğiyle ihtiyacınız olan her an yanınızda olur. Böylece dünyanın her yerinde Türkiye'de gibi hissedersiniz.

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