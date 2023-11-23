Terör örgütü üyeliğinden aranan eski HDP Milletvekili Aksoy yakalandı
Bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak suçlamasıyla aranan HDP eski Milletvekili Halil Aksoy, Sultangazi'de yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 14:46, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 15:14
İstanbul Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 24'ncü Dönem HDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un Sultangazi'de bir adreste olduğu bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen JASAT ekipleri Aksoy'u gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aksoy, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.