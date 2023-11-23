Yağışlar, barajlara yaradı: 5 günde 46,8 milyon metreküp arttı

Kurak geçen yaz mevsiminin ardından kasım ayında aralıklarla etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı arttı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre; 1 Ekim 2023- 21 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 22,1 oranında artış yaşandı.

17 ve 21 Kasım tarihleri arasındaki 5 günlük dönemde içme suyu, enerji ve sulama barajlarındaki doluluk oranı arttı.

17 Kasım'da enerji barajlarında 33,7 milyar metreküp olan su hacmi, 21 Kasım'da 34,2 milyar metreküp, içme suyu barajlarında 7,7 milyar metreküp olan su hacmi, 8 milyar metreküp, sulama barajlarında 19,8 milyar metreküp olan su hacmi, 20,3 milyar metreküpe ulaştı.

İşletmede olan 151 enerji maksatlı barajda aktif doluluk oranı yüzde 43,1, 328 sulama barajında doluluk oranı yüzde 35,2, 116 içme suyu barajında doluluk oranı yüzde 35,7 olarak ölçüldü.

Toplam 455 barajda 21 Kasım 2022'de yüzde 31,6 olan aktif doluluk oranı, bu yıl aynı dönemde yüzde 40,1'e yükseldi.

İSTANBUL VE BURSA'DA ARTTI, ANKARA VE İZMİR'DE DÜŞTÜ

Son yağışlar en çok İstanbul ve Bursa'daki barajlarda etkili oldu.

Buna göre; 17 Kasım'da İstanbul'a su sağlayan barajlarda 154,4 milyon metreküp olan su hacmi, 21 Kasım'da 201,2 milyon metreküp olarak ölçüldü. İstanbul'a su temin edilen barajlardaki su, 5 günde 46,8 milyon metreküp arttı. Bursa'da 24,4 milyon metreküp olan aktiflik oranı, 21 Kasım'da 26 milyon metreküpe ulaştı. Ankara ve İzmir'de ise düşüş yaşandı.

Ankara'da 366,8 milyon metreküp olan aktiflik oranı, 21 Kasım'da 364,2 milyon metreküpe, İzmir'de 95,4 milyon metreküp olan aktiflik oranı, 21 Kasım'da 95 milyon metreküpe düştü.

Geçen yıl 21 Kasım'a göre bu yıl aynı tarihte Ankara barajlarında aktif doluluk oranı yüzde 21,5'den yüzde 26,2'ya yükselirken, İstanbul'da yüzde 35,3'den yüzde 22,6'ya, İzmir'de yüzde 18,9'dan yüzde 12,9'a düştü.

Bursa'da ise yüzde 21,6 olan doluluk oranı yine yüzde 21,6 olarak ölçüldü.