Bahçeli: Tüm öğretmenler kadroya geçirilmelidir

MHP lideri Bahçeli sosyal medya paylaşımında: 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında hain terör saldırıları sonucunda şehit düşen, ayrıca bir sebeple hayatını kaybetmiş bütün öğretmenlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, çalışan veya emekli tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum.' İfadelerine yer verdi.

Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır

Bahçeli sosyal medya paylaşımının devamında, 'Atanamayan öğretmen kalmasın, tüm öğretmenler kadroya geçirilmelidir' paylaşımında bulundu.

Bahçeli'nin X hesabından yaptığı paylaşımda: Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, etap etap hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz ve kararlılığımız budur. Çünkü öğretmen Türk milletinin varlık güvencesi, istikbal ve istiklal güvenliğidir. şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında hain terör saldırıları sonucunda şehit düşen, ayrıca bir sebeple hayatını kaybetmiş bütün öğretmenlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz. Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) November 23, 2023