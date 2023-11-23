Yediemin Otoparkları'ndaki araçlar için yeni dönem

Adalet Bakanlığı'nın Yediemin Otoparklarındaki araçlarla ilgili düzenlemesi 1 Kasım'da yürürlüğe girmişti. İlk aşamada hukuken muhafazasına gerek kalmayan 700 bin aracın satışına ay başından itibaren başlanmıştı.

Hacizli olduğu için otoparklarda kalan araçların ekonomiye tekrar kazandırılması için yapılan düzenlemede yeni dönem ise bugün başladı.

Borçlarından dolayı aracı haczedilen kişiler 10 gün içerisinde icra dairesine başvurarak sadece Yediemin ücretini ödeyerek araçlarını teslim alabilecek. Ancak borç kapatılmamış ise icra takibi devam edecek ve ödeme yapılmadığı takdirde araçlar tekrar haczedilebilecek.

5 Aralık tarihine kadar alınmayan araçlar ise Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ve Kızılay'a hibe edilerek kamuya kazandırılacak.

"e-İhale sürecinde alınmayan araçlar için sahibine iade süreci başladı"

1 Kasım itibariyle başlayan süreci anlatan avukat İyaz Çimen, "Haczedilen mallar eğer muhafaza altına alınırsa yedieminlik yetkisi olan şahıslara devrediliyor ve onlar bunları depo vazifesinde göz kulak olmak mahiyetinde saklamak mecburiyetindeler ve hukuki süreç neticelenmediği sürece oradaki depo hizmeti devam ediyor. Nitekim bazı dosyalarda çözüm üretilemediği takdirde bu süreçler çok uzun zamana yayılabiliyor. Bu durumda da bir hizmet karşılığı olan bir ücretlendirme söz konusu oluyor. Yedieminlerin alacakları böyle durumlarda muhafaza altına alınan mallardan daha yüksek bedellere çıkabiliyor. Bu hem alacaklı hem borçlu hem de yediemin tarafına da bir mağduriyet yaratıyor. Bunun çözümü için kanuni süreci içinde satışı yapılmamış olan taşınırların resen ihale yöntemiyle satışına karar verildi. Tabi 1 Kasım'da bunlarla ilgili e-ihaleler yapılmaya başlandı, hatta ikinci ihaleler de yapıldı. Bu kapsamda satılamayan mallarla ilgili de sahibine iade prosedürü başladı" diye konuştu.

"Bu durum haczi kaldırmıyor, borcu ödenmiş kabul ettirmiyor"

İyaz Çimen, "Burada malın sahibine 10 günlük süre veriliyor. Kişi 10 gün içinde başvuru yaparsa eğer yediemin ücretini ödemek kaydıyla malın sahibi malı iade alabiliyor. Ama bu durum haczi kaldırmıyor, borcu ödenmiş kabul ettirmiyor. Sadece dosya devam ediyor. Sadece ürün depoda değil sahibinde kalmış oluyor. Buradaki temel düşünce eğer ki bu bir ticari araçsa, vatandaşın aracını kullanarak borcunu ödemesi yönünde devletimizin bir düşüncesi var diyebiliriz. Vatandaş en yakın icra dairesine giderek başvurusunu yapabilir. O başvuruyu yaptıktan sonra yediemin ücretini orada ödemesi gerekiyor. Ücreti ödedikten sonra buradan alacağı evrakla birlikte aracını teslim alabilir" ifadelerini kullandı.

"Teslim alınan araçla ilgili yeniden yakalama ve muhafaz işlemi gerçekleştirilebilir"

Aracını yedieminden alacak borçlunun borcunu en kısa sürede ödemesi gerektiğini söyleyen Çimen, "Asgari ve azami bir süresi yok, neticede icra takibinin başlatılmış olması demek borcun ödeme gününün geçtiği anlamına geliyor, hemen ödenmesi gerekiyor. Teslim alınan araçla ilgili yeniden yakalama ve muhafaza işlemi gerçekleştirilebilir. Bu, alacaklının talebine bağlı bir durum. Aracı teslim aldıktan sonra borçlunun biran evvel dosyayı kapatması gerekir ki tekrar aynı süreçlerle muhatap olmasın" dedi.

Alınmayan araçlar MKE veya Kızılay'a devredilecek

E-ihale yöntemiyle gerçekleşmeyen satışların burada da yaşanabileceğini söyleyen Avukat Çimen, "Taraflar burada gelip aracı alma yoluna gitmeyebilirler, bu durumda da araçlar hurda değerinden de faydalanılabilmesi maksadı ile MKE'ye ve Kızılay'a devredilecektir. Orada da aracın durumuna bağlı olarak kullanıma müsaitse kamu hizmetine tahsis edilecektir ama genelde hurda bedelinin alınabilmesi yoluyla muhtemelen geri dönüşüme gönderilecektir" şeklinde konuştu.