Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 17:36, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 17:27
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 50, Kartalkaya ve Palandöken-2'de 45, Uludağ'da 40, Hakkari'de 28, Sarıkamış'ta 27, Keltepe'de 26 ve Hesarek'te 17 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|22.11.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|PB
|-9
|0
|Kartalkaya
|PB
|0
|2
|Palandöken-2
|PB
|-8
|1
|Uludağ
|SY
|3
|7
|Hakkari
|PB
|-13
|2
|Sarıkamış
|ÇB
|-5
|0
|Keltepe
|Y
|-6
|0
|Hesarek
|PB
|-5
|0
(PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağmurlu)