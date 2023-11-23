Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 50, Kartalkaya ve Palandöken-2'de 45, Uludağ'da 40, Hakkari'de 28, Sarıkamış'ta 27, Keltepe'de 26 ve Hesarek'te 17 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 22.11.2023 En düşük En yüksek Palandöken PB -9 0 Kartalkaya PB 0 2 Palandöken-2 PB -8 1 Uludağ SY 3 7 Hakkari PB -13 2 Sarıkamış ÇB -5 0 Keltepe Y -6 0 Hesarek PB -5 0

(PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağmurlu)