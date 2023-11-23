Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilrine göre, Malatya'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 17.46'da Battalgazi ilçesi merkezinde meydana gelen deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yabancı kaynaklara göre depremin büyüklüğü ise 5,6 olarak ölçüldü