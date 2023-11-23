Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezinde saat 17.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 18:01, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 18:02
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilrine göre, Malatya'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 17.46'da Battalgazi ilçesi merkezinde meydana gelen deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Yabancı kaynaklara göre depremin büyüklüğü ise 5,6 olarak ölçüldü