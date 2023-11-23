Faiz kararı sonrası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 18:09, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 18:10
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,8330
|28,8340
|28,8670
|28,8680
|Avro
|31,3620
|31,3630
|31,4500
|31,4510
|Sterlin
|36,000
|36,1170
|36,0600
|36,1770
|İsviçre Frangı
|32,5810
|32,7450
|32,5640
|32,7270
|ANKARA
|ABD Doları
|28,8030
|28,8830
|28,8370
|28,9170
|Avro
|31,3220
|31,4020
|31,4100
|31,4900
|Sterlin
|35,9400
|36,1500
|36,0000
|36,2100