Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 18:28, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 18:30
MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları sonucunda Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.