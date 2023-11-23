AFAD deprem bölgesindeki ağır hasarlı yapılara girilmemesi yönünde uyardı

AFAD'dan yapılan açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4,5 ve üzeri artçı depremlerin meydana gelmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." ifadesine yer verildi.