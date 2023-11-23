Başsavcı HSK'ya dilekçe yazmıştı...Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı

Raporu gündemine alan HSK 2. Dairesi, soruşturma tamamlanana kadar İstanbul Anadolu Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu'nun geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

İhbar dilekçesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında HSK tarafından görevlendirilen 3 müfettiş ön raporunu tamamladı.

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