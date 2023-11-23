Bilal Erdoğan: Biz gençlerin her türlü spor yapmalarını istiyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu belirterek, herkesi spor yapmaya davet etti.

Bak, Şahinbey Belediyesi tarafından Yeşilvadi Parkı'na inşa edilen Geleneksel Sporlar Merkezi'nin açılış törenindeki konuşmasında, geleneksel sporların gelişmesi için önemli katkıları sunduklarını, açılışı yapılan tesisin buna örnek olduğunu ifade etti.

Kentteki ailelere seslenen Bak, şunları kaydetti:

"Hayvan, doğa sevginizi geliştirebileceğiniz güzel ortam oluşturulmuş. Gençlerin okullardan koordineli olarak buraya getirilip ata binmeyi öğretilmesi, hayvan sevgisi, doğa sevgisini yaşatması çok çok önemli. Bu tesislerin en büyük özelliği aktif olarak kullanılmasıdır. Bütün halkımız çocuklarını buraya getirerek sporla buluşturmalı, gelenek ve kültürümüzü, Orta Asya'dan bugüne gelen yaşam tarzımızın süreçlerini, hikayesini, geleneksel spor branşlarını öğrenmeleri bizim toplumsal değerlerimiz açısından önemli bir faaliyettir."

- Bu yıl yüzme bilen gençlerin sayısı 10 milyona yaklaşacak

Bak, kurum ve kuruluşların Gaziantep'te sporu tabana yaymak için gösterdiği çabaların takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 6 milyon çocuğun yetenek taramasını yaptıklarını ve onları çeşitli spor branşlarına yönlendirdiklerini aktaran Bak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın kampanyası çerçevesinde bu yıl sonunda yaklaşık 10 milyona yakın gence yüzme öğretmiş olacağız. Bu çok çok büyük bir başarıdır. Gençlerimizin sporla buluşması ve sevmesi sağlıklı bir neslin oluşması anlamında önemli. Gençlerimizi tehdit eden kötü alışkanlıktan uzak tutması için herkesi spora davet ediyoruz. Gençlerimizi tesislerimize bekliyoruz." diye konuştu.

- "Türkiye Yüzyılı, sporun, gençlerin, kültürün yüzyılı olacak"

Bak, Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda çok büyük adımlar attığına da dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bütün illerde modern spor tesislerinin yapıldığına değinen Bak, şöyle konuştu:

"Bunların sonucunda da 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile Türkiye organize edecek. A Milli Futbol Takımı'mız grubunu lider olarak tamamlayarak Almanya'da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Almanya'daki Türkler stadyumları dolduracak, takımımız yine Türkiye'de oynuyormuş gibi oynayacak, başarılar diliyorum. Filenin Sultanları Avrupa ve dünyada şampiyonu oldu. Her kategoride başarılar geliyor. Etnospor, Türkiye'de pek çok vatandaşımızın geleneksel sporla tanışmasına vesile oldu. Spor dallarında federasyonlarımız aktif olarak çalışıyorlar, böylesine sporla büyüyen bir Türkiye var. Türkiye Yüzyılı, sporun, gençlerin, kültürün yüzyılı olacak. Büyüyen gelişen güçlü Türkiye'nin adımları olacak."

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise geleneksel spor tesislerinin doğa dostu olması gerektiğini belirtti.

Geleneksel sporlarının doğasında doğa dostu anlayışının bulunduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz geleneksel sporların yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesini bir kültür meselesi olarak görüyoruz. Çünkü sporların hepsinin birer hikayesi var, belli ekosistemi var. Biz gençlerin her türlü spor yapmalarını istiyoruz. Gençlerimiz spor seçerken altyapımızın olması büyük bir kazanım. Gençlerimizin bir şekilde muhakkak bir spor dalıyla ilgilenmesini istiyoruz. Ama geleneksel sporlarımızın da güçlü olmasını istiyoruz ki bize ait hikayeleri, dokuları, estetiği gençlerimiz öğrenerek hissederek yetişsin."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek merkezin açılışını gerçekleştirdi.