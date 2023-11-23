Denizli'de otobüs kazasıçarpışması sonucu 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet İlhan ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tayland uyruklu turist Suwicha Yamsuk (50), müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazada sürücüler ile otobüste bulunan muavin, rehber ve Tayland uyruklu 26 turist yaralandı.

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