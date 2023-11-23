Büro Ailesi Sendikasının (Bal-Sen) talepleri

Sayın Cumhurbaşkanımız

Recep Tayyip ERDOĞAN



Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız



Cevdet YILMAZ



Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız



Mehmet ŞİMŞEK

2 Kasım 2011 tarih 28103 (Mükerrer) sayılı resmi gazete yayımlanarak 15.01.2012 tarihi itibari ile yürürlüğe giren 666 sayılı KHK ile yapılan düzenlemelerin bazı maddeleri bazı maddeleri Anayasa Mahkemesince (27.12.2012 tarihinde, 2011/139 Esas, 2012/205 Karar) iptal edilmesine rağmen bununla ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Birçok kurum kendi personeline çeşitli kalemlerde ödeme yaparak bu soruna çözüm bulmaya çalışmış ancak Sosyal Güvenlik Kurumu personeli ile ilgili herhangi bir iyileştirmeye gidilmemiş ve Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin mali haklarında çok büyük kayıplara neden olmuştur.



*666 Sayılı KHK ' nın neden olduğu 6 Aylık hak kaybını gösterir tablo(2023 Temmuz-Aralık ayları

Yaklaşık otuz bin personeli ile yurtdışı ve devam edecek hak sahipleri ile beraber yaklaşık 100.000.000 vatandaşımıza doğumundan ölümüne ayrıca hizmet vermekte olan Kurum personelimizin Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve unvan değişikliği Yönetmeliğinde .." Görevde yükselme sınavıyla atama yapılabilecek kadrolar ve hizmet grupları" başlığı altında bulunan "APK uzmanı, araştırmacı, uzman, eğitim uzmanı vb. kadrolarla ilgili bugüne kadar sınav yapılmamıştır.



Sosyal Güvenlik Kurumu Personelinin de diğer kurumlardan bir farkı olmadığı hatta daha yoğun ve yapılan iş bakımından daha çok riskli olan bir kurum olarak "666" sayılı KHK ile yaşanılan hak kayıplarının , Merkez - Taşra ayrımı yapılmaksızın aynı geminin içindeki yolcular olarak diğer Kurumlara verilen Uzmanlık kadroları ile kurumun kariyer meslekleri olan Denetmenlik, Müfettişlik vb. kadroların Kurum personeli içerisinden belli oranlarda alınarak, sosyal güvenlik tazminatı, 3600 Ek Gösterge, Özel Hizmet Tazminatı ve günümüz şartlarında çok düşük kalan fazla mesai ücretlerinin her yıl yeniden değerleme oranının % 75 gibi artırılarak ödenmesi ve 666 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile kaybettiğimiz mali haklarını iade edeceği hususunda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ve Sayın Bakanımızın bizi asla yalnız bırakmayacağına inancımız tamdır.



Büro Ailesi Sendikası (Bal-Sen)