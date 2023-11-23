Büro Ailesi Sendikasının (Bal-Sen) talepleri

Erdoğan, 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filminin galasına katıldı
Erdoğan, 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filminin galasına katıldı
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Sponsorlu İçerik
Denizli'de otobüs kazasıçarpışması sonucu 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı
Denizli'de otobüs kazasıçarpışması sonucu 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı
Validen yolda kalan vatandaşlar için 'misafirhanede boş yer bırakın' talimatı
Validen yolda kalan vatandaşlar için 'misafirhanede boş yer bırakın' talimatı
Başsavcı HSK'ya dilekçe yazmıştı...Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı
Başsavcı HSK'ya dilekçe yazmıştı...Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı
Bakan Özhaseki, Malatya depremine Adıyaman'da yakalandı
Bakan Özhaseki, Malatya depremine Adıyaman'da yakalandı
Çorum'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Çorum'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Faiz kararı sonrası döviz fiyatları
Faiz kararı sonrası döviz fiyatları
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Bahçeli: Tüm öğretmenler kadroya geçirilmelidir
Bahçeli: Tüm öğretmenler kadroya geçirilmelidir
Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirim uygulayacak kurum ve kuruluşlar
Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirim uygulayacak kurum ve kuruluşlar
Faiz kararı sonrasında dolar kuru ne kadar oldu?
Faiz kararı sonrasında dolar kuru ne kadar oldu?
MEB tarafından hazırlanan 'Öğretmeniz' dijital platformu yayında
MEB tarafından hazırlanan 'Öğretmeniz' dijital platformu yayında
TCMB'den kredi kartı azami faiz oranına ilişkin karar
TCMB'den kredi kartı azami faiz oranına ilişkin karar
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
MEB'den 'ara tatil değerlendirme' anketi
MEB'den 'ara tatil değerlendirme' anketi
Yargıtay, YSP'nin 'HEDEP' olarak değiştirilmesini uygun görmedi
Yargıtay, YSP'nin 'HEDEP' olarak değiştirilmesini uygun görmedi
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Polat çiftinin 'şirinler' taktiği
Polat çiftinin 'şirinler' taktiği
'Asrın felaketi' 960 öğretmeni hayattan kopardı
'Asrın felaketi' 960 öğretmeni hayattan kopardı
44 yıllık öğretmene unutulmaz veda: Gözyaşları sel oldu
44 yıllık öğretmene unutulmaz veda: Gözyaşları sel oldu
Genel Kurul, bütçe maratonuna 11 Aralık'ta başlayacak
Genel Kurul, bütçe maratonuna 11 Aralık'ta başlayacak
Ümit Özdağ'a, 3 bakanlık ve bakan yardımcılıkları verilmiş!
Ümit Özdağ'a, 3 bakanlık ve bakan yardımcılıkları verilmiş!
Seçil Erzan olayında kim ne kadar dolandırıldı?
Seçil Erzan olayında kim ne kadar dolandırıldı?
Asgari ücrette pazarlığın başlayacağı rakam
Asgari ücrette pazarlığın başlayacağı rakam
Çalışan anneler için yeni model: Her mahalleye kreş
Çalışan anneler için yeni model: Her mahalleye kreş
Satışlar konutu geçti! Arsada denetime ihtiyaç var
Satışlar konutu geçti! Arsada denetime ihtiyaç var
Komşu katliamı: Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetti
Komşu katliamı: Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetti
Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Kanun Teklifi TBMM'de yasalaştı
Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Kanun Teklifi TBMM'de yasalaştı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu

Büro Ailesi Sendikasının (Bal-Sen) talepleri

Kaynak : MN Medya
Yazdır
Büro Ailesi Sendikasının (Bal-Sen) talepleri
Sayın Cumhurbaşkanımız

Recep Tayyip ERDOĞAN

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız

Cevdet YILMAZ

Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız

Mehmet ŞİMŞEK

2 Kasım 2011 tarih 28103 (Mükerrer) sayılı resmi gazete yayımlanarak 15.01.2012 tarihi itibari ile yürürlüğe giren 666 sayılı KHK ile yapılan düzenlemelerin bazı maddeleri bazı maddeleri Anayasa Mahkemesince (27.12.2012 tarihinde, 2011/139 Esas, 2012/205 Karar) iptal edilmesine rağmen bununla ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Birçok kurum kendi personeline çeşitli kalemlerde ödeme yaparak bu soruna çözüm bulmaya çalışmış ancak Sosyal Güvenlik Kurumu personeli ile ilgili herhangi bir iyileştirmeye gidilmemiş ve Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin mali haklarında çok büyük kayıplara neden olmuştur.

*666 Sayılı KHK ' nın neden olduğu 6 Aylık hak kaybını gösterir tablo(2023 Temmuz-Aralık ayları

Yaklaşık otuz bin personeli ile yurtdışı ve devam edecek hak sahipleri ile beraber yaklaşık 100.000.000 vatandaşımıza doğumundan ölümüne ayrıca hizmet vermekte olan Kurum personelimizin Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve unvan değişikliği Yönetmeliğinde .." Görevde yükselme sınavıyla atama yapılabilecek kadrolar ve hizmet grupları" başlığı altında bulunan "APK uzmanı, araştırmacı, uzman, eğitim uzmanı vb. kadrolarla ilgili bugüne kadar sınav yapılmamıştır.


Sosyal Güvenlik Kurumu Personelinin de diğer kurumlardan bir farkı olmadığı hatta daha yoğun ve yapılan iş bakımından daha çok riskli olan bir kurum olarak "666" sayılı KHK ile yaşanılan hak kayıplarının , Merkez - Taşra ayrımı yapılmaksızın aynı geminin içindeki yolcular olarak diğer Kurumlara verilen Uzmanlık kadroları ile kurumun kariyer meslekleri olan Denetmenlik, Müfettişlik vb. kadroların Kurum personeli içerisinden belli oranlarda alınarak, sosyal güvenlik tazminatı, 3600 Ek Gösterge, Özel Hizmet Tazminatı ve günümüz şartlarında çok düşük kalan fazla mesai ücretlerinin her yıl yeniden değerleme oranının % 75 gibi artırılarak ödenmesi ve 666 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile kaybettiğimiz mali haklarını iade edeceği hususunda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ve Sayın Bakanımızın bizi asla yalnız bırakmayacağına inancımız tamdır.

Büro Ailesi Sendikası (Bal-Sen)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber