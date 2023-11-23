Malatya'daki deprem anı televizyonun canlı yayınında
Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 3 dakika arayla yaşanan 2 deprem anı, kentte bir televizyonun canlı yayınına yansıdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 22:15, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 22:24
Battalgazi'de 17.46'da 5,2, 17.49'da 4,7 büyüklüğünde kaydedilen depremler, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis'te de hissedildi.
Depreme, Malatya Vuslat Televizyonu'nda "Cumanın Bereketi" programının sunuculuğunu yapan Mehmet Refik Metin ve konuğu Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, canlı yayında yakalandı.
Deprem anında program yapımcısı, konuğu ve televizyon çalışanlarının panik yaşadığı görüldü.