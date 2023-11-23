Konya'da ölü doğum yapan kadın hayatını kaybetti
Konya'nın Selçuklu ilçesinde evde ölü doğum yapan kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 22:55, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 23:18
Bosna Hersek Mahallesi Mesaj Caddesi'nde ailesinden ayrı yaşayan H.A'dan (32) haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri H.A'nın ölü doğum yaptığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından H.A. ve bebeği Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.