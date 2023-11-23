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Kırşehir'de esnafın dikkati araç satın almak isteyen vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı

Kırşehir'de bir esnaf, kontrole getirilen otomobili satın alacak kişinin aracın sahibi dışındaki birinin hesabına para göndermesini engelleyip dolandırıcılığı önledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 23:19, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 23:14
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Kırşehir'de esnafın dikkati araç satın almak isteyen vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı

Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde oto ekspertizi esnaf Ramazan Korkmaz, otomobil almak isteyen bir müşterinin, kendisine aracılık eden kişiyle iş yerine getirdiği ikinci el otomobili kontrol edip aracın bir sorunu olmadığını söyledi.

Elazığ'dan gelerek piyasa değeri 850 bin lira olan otomobili, 550 bin liraya almaya çalışan vatandaşın telefonla konuşurken, otomobili getiren kişiye değil, telefonda konuştuğu kişinin banka hesabına ödeme yapılmasının istendiğini duyan Korkmaz, müşteriyi uyardı.

Korkmaz, benzer dolandırıcılık olaylarının yaşandığını, ruhsat sahibinin hesabına paranın yatırılması gerektiğini anlatmasına rağmen, müşteri pazarlığı bozmaya çalıştığını zannederek ilk başta ekspertize tepki gösterdi.

Müşteri, bir süre sonra telefonda konuştuğu kişinin dolandırıcı olduğunu anlayınca aracı almaktan vazgeçti.

Korkmaz, gazetecilere, müşterinin gerçek araç sahibiyle konuşmasını sağladıktan sonra ikna olduğunu söyledi.

Vatandaşın 550 bin lirasını dolandırıcının hesabına yatırmasını son anda engellediklerini anlatan Korkmaz, "Polisler, bu işlerin çoğalmaya başladığını söyleyip bir hafta önce bizi uyarmıştı. Onlara teşekkür ederiz. Biz de üzerimize düşeni yaptık, kimse mağdur olmadı. Daha sonra bize çok teşekkür ettiler." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri de olayın ardından esnafı ziyaret ederek, duyarlılığı için teşekkür etti.

Kentte 8 Kasım'da da aynı yöntemle dolandırılmaya çalışılan bir vatandaş, başka bir ekspertizin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtarılmıştı.

Polis, söz konusu yöntemle dolandırıcılık yapan kişi ya da kişileri yakalamak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

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