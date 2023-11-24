Düğmeye basıldı! Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye

Çalışmayan emeklilere verilen 5.000 liralık ikramiyeden istisna tutulan diğer emeklilerle ilgili tartışmalar hız kesmiyor. AK Parti yönetimi önce ikramiyeden yararlanamayan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı emeklilere ikramiye verilmesi için çalışma başlattı. Ancak bu defa da emekli muhtarlar, emekli belediye ve il genel meclisi üyelerinin de ikramiyeden faydalanamadığı ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti'de muhtar, il genel ve belediye meclisi üyeleri seçimle iş başına geldikleri için 'çalışan emekli' statüsünde olmamaları gerektiği görüşü hakim. Bu sebeple ikramiyenin kapsamının genişletilmesi gündeme geldi. AK Parti'ye ayrıca bir süredir çalışan emeklilere de ikramiye talepleri geliyordu. Edinilen bilgilere göre; tepkiler üzerine AK Parti yöneticileri bir defa daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.

ERDOĞAN ÖNERİYE SICAK BAKIYOR



Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı'na "Emekliler için çok güzel bir uygulama yaptık; ancak bu istisnalar sebebiyle olumlu yanı değil, olumsuzlukları tartışılıyor. Bir düzenleme yapıp çalışan emekliler dahil bütün emeklilere verelim" önerisini götürdü. Cumhurbaşkanı'nın öneriye sıcak baktığı, bütün emeklilere 5.000 lira verilmesi yönünde hazırlık yapılmasını istediği öğrenildi. Eğer çalışan emekliye de ikramiye karara bağlanırsa kanuni bir düzenlemeye gidilecek.



