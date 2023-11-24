AK Parti'de temayül sandığı: 160 bin partili oy kullanacak

AK Parti, mahalli seçime hazırlık için belirlediği takvim ve yol haritasına göre çalışmalarına devam ediyor. Parti bu doğrultuda, önceki gün tamamlanan belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru sürecinin ardından 26 Kasım Pazar günü temayül yoklaması yapacak.

160 BİN AK PARTİLİ OY KULLANACAK



Aday belirlemedeki önemli kriterlerden biri olarak görülen yoklama çalışmalarına yoğunlaşan AK Parti, öncelikle sürecin sağlıklı yürütülmesi için 81 ilde "temayül komisyonları" oluşturdu. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ile milletvekillerinden oluşan komisyonların gözetim ve denetiminde yapılacak yoklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 160 bin AK Partili oy kullanacak.

Tarafsızlığın korunması amacıyla komisyon üyesi olacak milletvekillerinin, kendi seçim çevreleri veya memleketlerinde görevlendirilmemesine özen gösterildi.

AK Parti'de komisyonların katıldığı bir toplantı da dün yapıldı. Komisyon başkan ve üyeleri yoklama öncesi ve sonrasına yönelik teknik olarak bilgilendirildi.