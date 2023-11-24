Meteorolojiden bölge bölge 'sağanak yağış' uyarısı

İYİ Partili Dikbayır: Akşener'in oğlu poşet poşet para dağıttı
İYİ Partili Dikbayır: Akşener'in oğlu poşet poşet para dağıttı
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Sponsorlu İçerik
Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sonuçlarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sonuçlarını açıkladı
Amerika'da hukuk davalarının yüzde 95'i duruşma yapmadan sonuçlanıyor
Amerika'da hukuk davalarının yüzde 95'i duruşma yapmadan sonuçlanıyor
Öğretmenler dert küpü: Maaş az, baskı çok
Öğretmenler dert küpü: Maaş az, baskı çok
TEİS: İlaç Firmalarının iskonto sorunu, sağlık sistemini tehdit ediyor
TEİS: İlaç Firmalarının iskonto sorunu, sağlık sistemini tehdit ediyor
'Yargı raporu' iddiasına MİT'ten resmi yanıt
'Yargı raporu' iddiasına MİT'ten resmi yanıt
Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes başladı
Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes başladı
Düğmeye basıldı! Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye
Düğmeye basıldı! Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye
Tarım Bakanlığı sahte ballara el attı. 3 ay sonra başlayacak
Tarım Bakanlığı sahte ballara el attı. 3 ay sonra başlayacak
Erdoğan, 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filminin galasına katıldı
Erdoğan, 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filminin galasına katıldı
Denizli'de otobüs kazasıçarpışması sonucu 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı
Denizli'de otobüs kazasıçarpışması sonucu 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı
Validen yolda kalan vatandaşlar için 'misafirhanede boş yer bırakın' talimatı
Validen yolda kalan vatandaşlar için 'misafirhanede boş yer bırakın' talimatı
Başsavcı HSK'ya dilekçe yazmıştı...Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı
Başsavcı HSK'ya dilekçe yazmıştı...Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı
Bakan Özhaseki, Malatya depremine Adıyaman'da yakalandı
Bakan Özhaseki, Malatya depremine Adıyaman'da yakalandı
Çorum'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Çorum'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Faiz kararı sonrası döviz fiyatları
Faiz kararı sonrası döviz fiyatları
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Bahçeli: Tüm öğretmenler kadroya geçirilmelidir
Bahçeli: Tüm öğretmenler kadroya geçirilmelidir
Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirim uygulayacak kurum ve kuruluşlar
Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirim uygulayacak kurum ve kuruluşlar
Faiz kararı sonrasında dolar kuru ne kadar oldu?
Faiz kararı sonrasında dolar kuru ne kadar oldu?
MEB tarafından hazırlanan 'Öğretmeniz' dijital platformu yayında
MEB tarafından hazırlanan 'Öğretmeniz' dijital platformu yayında
TCMB'den kredi kartı azami faiz oranına ilişkin karar
TCMB'den kredi kartı azami faiz oranına ilişkin karar
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
MEB'den 'ara tatil değerlendirme' anketi
MEB'den 'ara tatil değerlendirme' anketi
Yargıtay, YSP'nin 'HEDEP' olarak değiştirilmesini uygun görmedi
Yargıtay, YSP'nin 'HEDEP' olarak değiştirilmesini uygun görmedi
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Polat çiftinin 'şirinler' taktiği
Polat çiftinin 'şirinler' taktiği
'Asrın felaketi' 960 öğretmeni hayattan kopardı
'Asrın felaketi' 960 öğretmeni hayattan kopardı
44 yıllık öğretmene unutulmaz veda: Gözyaşları sel oldu
44 yıllık öğretmene unutulmaz veda: Gözyaşları sel oldu
Advertisement
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteorolojiden bölge bölge 'sağanak yağış' uyarısı

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Manisa, Denizli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 07:58, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 07:47
Yazdır
Meteorolojiden bölge bölge 'sağanak yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Manisa, Denizli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber