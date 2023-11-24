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Hazine borcunda son beş ayda 1,5 trilyonluk artış yaşandı

Merkezi yönetim borç stoku bu yıl ocak-ekim döneminde yüzde 55,6 oranında 2,2 trilyon lira büyüyerek 6,3 trilyon liraya ulaştı. Hazine borcundaki büyümenin 1,5 trilyonu, yeni ekonomi yönetiminin iş başında olduğu son beş ayda gerçekleşti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 08:50, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 08:55
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Hazine borcunda son beş ayda 1,5 trilyonluk artış yaşandı

Dünya Gazetesi Yazarı Naci Bakır, hazine borcundaki büyümeyi köşesine taşıdı. Bakır'ın yazısına göre; merkezi yönetim borç stoku bu yıl ocak-ekim döneminde yüzde 55,6 oranında 2,2 trilyon lira büyüyerek 6,3 trilyon liraya ulaştı. Hazine borcundaki büyümenin 1,5 trilyonu, yeni ekonomi yönetiminin iş başında olduğu son beş ayda gerçekleşti.

Naci Bakır'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Merkezi yönetim borç stoku bu yıl ocak-ekim döneminde yüzde 55,6 oranında 2,2 trilyon lira büyüyerek 6,3 trilyon liraya ulaştı. Hazine borcundaki büyümenin 1,5 trilyonu, yeni ekonomi yönetiminin iş başında olduğu son beş ayda gerçekleşti.

Merkezi yönetim borç stokunda bu yılın ilk on aylık döneminde gerçekleşen 2,2 trilyon liralık rekor büyümenin 1,5 trilyonunun, yeni ekonomi yönetiminin iş başında olduğu son beş ayda gerçekleştiği belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre merkezi yönetim borç stoku, ocak-ekim döneminde net 2 trilyon 242,6 milyar lira artarak 6 trilyon 276,8 milyar lira ile rekor bir düzeye ulaştı.

Bu dönemde iç borç stoku 1 trilyon 61,5 milyar liralık net artışla 2 trilyon 966,8 milyar liraya, dış borç stokunun TL karşılığı da net 1 trilyon 181,2 milyar liralık artışla 3 trilyon 310,1 milyar liraya yükseldi. Ekim sonu itibarıyla iç borcun 747,2 milyar liralık bölümü döviz cinsi kamu borçlanma kağıdı ihracı kaynaklı borçlar kaynaklı.

Merkezi yönetim borcunda ocak-ekim döneminde kaydedilen büyümenin 701,8 milyarı ilk beş ayda, 1 trilyon 540,8 milyarı ise yeni ekonomi yönetiminin görevi devraldığı haziran başından bu yana geçen son beş ayda gerçekleşti. TL cinsi iç borç stoku ilk beş ayda net 382,1 milyar, izleyen beş ayda 445,4 milyar lira büyürken, ilk beş ayda sadece 60,7 milyar lira artan dövize dayalı iç borçlar son beş ayda 173,3 milyar lira büyüdü

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