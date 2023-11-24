Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sonuçlarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı
Memurlar.net olarak sağlık personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sonuçlarını beklediğini dile getirmiştik.
Yaptığımız haberden 3 gün sonra Sağlık Bakanlığı sonuçları açıkladı.
İşte Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama
Bakanlığımız personeli için yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçları ilan edilmiştir.
Sözlü sınav sonucunu öğrenmek için tıklayınız.
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına 30 Kasım 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilecektir. Belirtilen tarih itibarıyla Bakanlık Genel
Evrak Birimine ulaşmayan itiraz dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
İtiraz dilekçelerinin gönderileceği adres:
T.C. Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Sınav Hizmetleri Birimi
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
6001. Cadde No: 9 06800-Çankaya/ANKARA
Twiter X: edipuzen