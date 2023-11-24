Büro personeli alımında cinsiyet ayrımı olmamalı!

Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından 20 Kasım 2023 tarihinde dokuz Büro Personeli almak üzere ilana çıkmıştır.



Söz konusu ilanı incelediğimizde; dokuz kadrodan üçünde erkek cinsiyet şartı, dördünde ise kadın cinsiyet şartı arandığı görülmektedir.



Bilindiği üzere, büro personeli görevi kamuda cinsiyet temelli ayrım yapılabilmesi mümkün olan bir kadro/pozisyon değildir. Kamunun en yaygın ünvanı olan bu kadrolarda cinsiyet ayrımı yapmanın ne gerçekçi ne de hukuki bir temeli bulunmamaktadır.



Diğer taraftan, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun "Ayrımcılık iddiasının ileri sürülemeyeceği haller" başlıklı 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde; "Bu Kanun kapsamında ayrımcılık iddiasının ileri sürülemeyeceği haller ve istisnalar şunlardır:



"SADECE BELLİ BİR CİNSİYETİN İSTİHDAMINI ZORUNLU KILAN DURUMLAR"



Hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda değerlendirildiğinde; söz konusu büro personeli ünvanı için erkek ya da kadın istihdamını zorunlu kılan bir durum olmadığından, Erzurum Teknik Üniversitesine ait bu ilanın Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna (TİHEK) şikayet edilmesi halinde hukuki sonuçlar doğurabileceği ortadadır.

Bu çerçevede, halen başvuru süreci devam eden anılan kadrolarla ilgili cinsiyet temelli ayrımının kaldırılarak dokuz kadronun tamamında başvurunun genişletilmesi gerekmektedir.

