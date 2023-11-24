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Zonguldak'ta bir denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatından ikinci denizcinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 9 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 09:30, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 09:32
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Zonguldak'ta bir denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp 11 personel için gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

Devam eden arama çalışmalarında 1 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan kuru yük gemisinde kaybolan 11 kişiyi arama çalışmaları sonucunda bu sabah saatlerinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Kayıp 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının profesyonel ekiplerce aralıksız devam ettiği aktarılan açıklamada, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan birinin cansız bedenine 20 Kasım'da, bir denizcinin cesedine de dün ulaşılmıştı.

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