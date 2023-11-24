Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali dedeye doğalgaz sözünü tuttu

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 22 Kasım 2022'de su tutmaya başladı. Bir yıl önce yeni Yusufeli ilçe merkezinde düzenlenen törende aynı zamanda evleri baraj suları altında kalan hak sahiplerine evleri teslim edildi.

Hak sahibi olan 91 yaşındaki Binali Polat, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evinin anahtarını aldığı sırada doğalgaz isteğinde bulunurken, yeni ilçeye doğalgaz isteyen Binali Polat'ın isteğini geri çevirmeyen Erdoğan törende dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e talimat vererek "Talimatı verdim. Enerji bakanımız dedi ki biraz yolu uzak. Uzak muzak yok, biz aşığız. Ferhatız dağları deleriz ve ulaşırız" diyerek bir an önce doğalgazın ilçeye verilmesini istemişti. Aradan geçen tam bir yıl sonra Yusufeli ilçesine doğalgaz bağlanırken, ilçe sakinleri soğuk havaları doğalgazla karşıladı.

Ölmeden doğalgaz kullanmak nasip oldu

1 yıl önce düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ilçe merkezi için doğalgaz talebinde bulunan Binali dede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek "Doğalgazı gönderdin Paşam. Biz de koca Yusufeli'nde ısınıyoruz. Bu hayır sana da yeter bana da. Ölmeden doğalgazı kullanmak da nasip oldu" diyerek kendisine hem dua hem teşekkür etti.