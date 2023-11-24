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Balıkesir'de huzur operasyonu: 45 tutuklama

Balıkesir'de polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan zanlılara yönelik huzur operasyonunda gözaltına alınan 61 kişiden 45'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 09:52, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 09:51
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Balıkesir'de huzur operasyonu: 45 tutuklama

Balıkesir Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kamu düzeninin devamının sağlanması, arananlar ile narkotik madde ve ruhsatsız silah bulunduran şüphelilerin yakalanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Asayiş, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı 74 ekipte 315 personelin katılımıyla 105 şüphelinin adreslerine baskınlar yapıldı.

Bu adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 fişek, 6 ruhsatsız tüfek, 25 kartuş, havalı tabanca, 41 kenevir tohumu, 67,5 gram sentetik uyuşturucu, 195 gram esrar, 5 sentetik ecza hapı, hassas terazi, 2 cep telefonu, 3 elektrikli bisiklet, 2 satır ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 315 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 61 şüpheliden 45'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polisin diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Ayrıca, operasyon kapsamında yapılan aramalarda evleri ve araçlarında suç unsurları bulunan 13 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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