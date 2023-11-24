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YouTube'dan sansür! Ünlü sanatçı Yücel Arzen'in klibi 3 dakikada kaldırıldı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları ile ABD'li şarkıcı Della Miles, 'Kudüs İşgal Altında' adıyla bestesi aynı olan iki ayrı eser yayımladı. Türkçe eser yayımladıktan kısa bir süre sonra kaldırıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 09:54, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 09:59
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Zaviye Film YouTube kanalında ortak isimle yayımlanan eserlerden biri Türkçe diğeri ise İngilizce olarak hazırlandı.

Söz ve müziği Yücel Arzen'e ait olan Türkçe eseri yine Arzen seslendirirken, sözleri Vugar Hasani'ye ait olan İngilizce eseri Della Miles seslendirdi.

YOUTUBE 3 DAKİKA İÇİNDE KALDIRDI! YÜCEL ARZEN'DEN SERT TEPKİ

Yücel Arzen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkçe eserin yayımlandıktan kısa bir süre sonra YouTube tarafından kaldırıldığını belirterek, "Kaldırmışlar videoyu. Demek doğru yoldayız. Düşünün; 3 dakika oldu. İzlenmiş. Yasaklanmış ve yayınladığımız kanala 15 gün ceza vermişler." ifadelerini kullandı.

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