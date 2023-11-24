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İYİ Partili Dikbayır: Akşener'in oğlu poşet poşet para dağıttı

İYİ Parti'den ihracı istenen Ümit Dikbayır, Meral Akşener hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Dikbayır, "Seçim kampanyamızı yöneten Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener, ekibine poşet poşet para dağıttı" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 09:54, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 10:02
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İYİ Partili Dikbayır: Akşener'in oğlu poşet poşet para dağıttı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddiasıyla partiden ihracı istenen İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır katıldığı canlı yayında şok iddialarda bulundu. Seçim sürecinde "partinin seçim kampanyasının Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener tarafından yönetildiğini" iddia eden Dikbayır, şu ifadeleri kullandı: "Bizim partimizin seçim kampanyasını her anlamda Fatih Akşener yönetti. Böyle bir şey olur mu? Bu parti kimsenin oyun alanı değil. Seçime gidiyoruz, seçim kampanyamızı genel başkanın elektrik mühendisi oğlu yönetiyor. İtiraz ettiğimiz ödemelerle alakalı. Seçim bitti, Fatih Akşener bana 'kampanya ekibine para vermem lazım' dedi. Ben de 'biz bütün çalışanlara birer maaş verelim, genel başkandan bunun onayını alırım, onlar daha fazla çalıştı, onlara iki maaş veririz, paramız var' dedim. 'Elden para vermenin doğru olmayacağını' söyledim. Ben elden para verme yöntemini uygulamadım. Benden sonra elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200 bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış. Ben bunu anlamış değilim."

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