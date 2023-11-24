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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 7.902,36 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 10:04, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 10:05
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,77 puan artışla yüzde 0,05 değer kazanarak 7.902,36 puana çıktı.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,79 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 0,44 ile inşaat oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 azalışla 7.898,59 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD ve Japonya'daki Şükran Günü tatili dönüşü sonrası tahvil piyasalarında satış baskısı öne çıkarken, yatırımcıların temkinli duruşlarını da korudukları görünüyor.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

TCMB'den yapılan açıklamada, Kurul'un, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirdiği kaydedilerek, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı bildirildi.

TCMB'den yapılan diğer duyurularda, kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyeceği ve ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetine üst sınır getirildiği aktarıldı.

Dün açıklanan verilere göre, TCMB'nin toplam rezervleri, 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar artışla 134 milyar 468 milyon dolara çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, Almanya'da büyüme ve ABD'de imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.850 ve 7.800 seviyelerinin destek, 8.000 ve 8.060 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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