Öğretmen, Öğretmenler Günü yemeğinde kalbine yenik düştü

Olay yerine gelen sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Beytaş, Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Çeşme Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen 24 Kasım Öğretmen Günü yemeğine katılan Alaçatı İlkokulu öğretmeni Süleyman Beytaş (51), otelden ayrıldığı sırada otoparkta yere düştü.

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