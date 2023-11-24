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Dolar/TL 28,87 seviyesinde

Dolar/TL, güne yükselişe başlamasının ardından 28,8740 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 10:41, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 10:42
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Dolar/TL 28,87 seviyesinde

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,08 azalışla 28,8270'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 28,8740'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,1 azalışla 31,4860'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 36,1720'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 103,8 seviyesinde dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ve Japonya'daki tatili dönüşü sonrası tahvil piyasalarında satış baskısının öne çıktığını belirterek, yatırımcıların temkinli duruşlarını koruduklarını ifade etti.

Orta Doğu'dan gelen haber akışı varlık fiyatlarını olumlu etkilemeyi sürdürürken, Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 baz puan artırmıştı.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, Almanya'da büyüme ve ABD'de imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 puan seviyesinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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