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Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçeleri üzerinde görüşmelere başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 10:42, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 10:43
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Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığının 2024 yılı bütçeleri ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yatırım Ofisi Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Finans Ofisi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının Sayıştay raporları görüşülecek.

Komisyonda ayrıca 2024 yılı Gelir Bütçesi, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri ele alınacak.

Toplantının başında usule ilişkin söz alan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kesin hesap kanunu teklifini, bütçe görüşmelerinden bağımsız olarak ayrı bir toplantıda ele alınmasını talep ettiklerini söyledi.

2022 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nde, 4 milyar liradan fazla ödenek üstü harcama bulunduğunu dile getiren Türeli, "Tamamlayıcı ödenek olayının açık ve net olarak Anayasa'ya aykırı olduğuna Anayasa Mahkemesi hükmetmişti. Bu kesin hesap kanunu teklifinde de ödenek üstü harcamalar var. Bütçe hakkını, liyakatli bir şekilde anayasal çerçevede kullanmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığının bütçesi üzerinde sunumuna başladı.

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