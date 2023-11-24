Müfettişlerin ve kariyer uzmanların mali haklarında iyileştirme olacak mı?

Kamuda görev yapan denetim personeli ve kariyer uzmanların tazminatlarında artış uzun süredir gündemde. Bu konudaki son gelişmeler ne durumda?

Geçtiğimiz yıllar içerisinde mülki idare amirlerine ve doktorlara özel olarak mali haklarda iyileştirme yapılmıştı.

Yaptıkları görev itibariyle kamuda önemli bir görev icra eden müfettiş ve uzmanlar da uzun süredir mali haklarında iyileştirme yapılmasını talep ediyor. Bu yıl içerisinde bazı müfettişler mali haklarının iyileştirilmesi için eylem de yapmıştı.

Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre, müfettiş ve kariyer uzmanların mali haklarına yönelik olarak yapılması düşünülen iyileştirme, bir kaç gün içinde Meclise sunulacak olan vergi kanun teklifinde yer almayacak. Bu konudaki talebin, emekliye refah payı zammını da içeren torba düzenleme içinde yer alabileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığında çalışılmakta olan kanun teklifi taslağının 2023 yılı bitmeden TBMM'ye sunulması öngörülüyor.

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