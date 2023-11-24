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Okullarda temizlik görevlisiyken öğretmen oldu

Edirne'de yaşayan Elif Ağaç, temizlik personeli olarak çalıştığı okullara öğretmen olarak dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 11:34, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 11:35
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Okullarda temizlik görevlisiyken öğretmen oldu

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 2014'te mezun olan 31 yaşındaki Ağaç, atanana kadar İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında, okullarda temizlik personeli olarak çalıştı.

Bu süreçte çalışarak aile ekonomisine katkıda bulunan Ağaç, öğretmenlik hayalinden de vazgeçmedi. Bu yıl ataması yapılan Ağaç, mesleğini Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sürdürüyor.

Teneffüsleri öğrencileriyle sohbet ederek ve kütüphanede kitap okuyarak geçiren Elif öğretmen, mesleğini yapabilmenin gururunu yaşıyor.

"Öğretmen arkadaşları görünce özeniyordum"

Ağaç, AA muhabirine, atanmadan önce ailesine destek olmak için TYP kapsamında okullarda temizlik görevlisi olarak çalıştığını anlattı.

Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli ve 1. Murat Anadolu Lisesinde temizlik personeli olarak görev yaptığını belirten Ağaç, "Bu süre zarfında öğretmen arkadaşları görünce özeniyordum, kendim de onlar gibi derse girip çıkmak istiyordum." dedi.

Öğretmen Elif Ağaç, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"Hayallerinizden vazgeçmeyin"

Edirne Halk Eğitimi Merkezine iki ay önce atandığını daha sonra da Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevlendirildiğini anlatan Ağaç, şöyle devam etti:

"Merkezdeki okuma yazma kursunda öğretmenlik yaptım ve şimdi Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerime Türk Dili ve Edebiyatı dersi anlatıyorum. Hiçbir öğretmen adayı hayalinden vazgeçmesin. Sürekli çabalasınlar. Bu süreçte çalışabilirler ve kurslara gidebilirler. Temizlik görevlisiyken öğretmen arkadaşlarımı gördüğümde çok heyecanlanıyordum. 'Onlar gibi olabilecek miyim, onlar gibi derse girebilecek miyim' diye düşünüyordum. Onların da başarabileceklerini düşünüyorum."

"Alın teri dökülen her iş değerlidir"

Ağaç, okullarda temizlik personeli olarak çalışmaktan hiçbir zaman gocunmadığını, alın teri dökülen her işin değerli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Okulda olmak bana mutluluk veriyor. Temizlik personeli olarak okulda bulunduğum için de mutlu olurdum. Yaz tatilleri olurdu o zaman okuldan gitmek istemezdim, okul devam etsin isterdim. Okulda temizlik personeli olarak çalışırken hiç gocunmadım şimdi öğretmenlik yapıyorum. Öğretmen olsak bile kendimizi geliştirmeliyiz. Okumanın kendini geliştirmenin yaşı yok. Her öğretmen aslına öğrencidir her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz."

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