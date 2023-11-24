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Kadınların etek altı görüntüsünü çeken komisere hapis cezası

Kağıthane'de BİM adlı zincir markette kadının etek altını fotoğrafladığı iddiasıyla tutuklanan, daha sonra tahliye edilen komiser S.E.'nin davasında karar çıktı. Mahkeme, sanığı 3 ayrı suçtan toplam 6 yıl 3 ay hapis ile 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 11:47, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 11:47
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Kadınların etek altı görüntüsünü çeken komisere hapis cezası

Kağıthane'de 5 Ocak 2023'de BİM isimli zincir markette çalışan kadının etek altını fotoğrafladığı iddiasıyla tutuklanan, daha sonra duruşmada tahliye edilen komiser S.E.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 54.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık S.E.'nin avukatı hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatı, müvekkili hakkındaki uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

6 yıl 3 ay hapis ile 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık S.E.'nin 18 yaşından büyük C.G.'ye yönelik etek altı görüntülerini çekme eylemi bulunduğunu belirterek, 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık S.E.'yi müşteki G.E.'ye yönelik 'cinsel taciz' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptıran ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmeden mahkeme, ayrıca müşteki G.E.'ye yönelik 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan taraflar arasında uzlaşma olduğu gerekçesiyle hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

Öte yandan mahkeme, sanık S.E.'yi çok sayıda çocuğa ait müstehcen görüntüleri depolaması gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasıyla cezalandırdı. Sanık S.E. toplamda 6 yıl 3 ay hapis cezasına ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli S.E.'nin 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak' ve 'cinsel taciz' suçlarından 4 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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