ÖSYM Diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavı tercih işlemlerinin başladığını duyurdu
ÖSYM internet sitesinden yaptığı açıklamada Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemlerinin 24-30 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu
ÖSYM başkanlığı Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemlerinin başladığını duyurdu
ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:
2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 24-30 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 30 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Yerleştirme işleminde, 2023-DUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞIBaşvuru Kılavuzu
Kontenjanlar Tablosu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri