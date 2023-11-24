'Avukat önce kendisine hakaret ettirdi, sonra dava açarak para kazandı' iddiası

İstanbul Beykoz'da Mustafa Hançer'e, 3 yıl önce sosyal medya üzerinden bir şahsa hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

'Hakaret ve küfür' ettiği gerekçesiyle dava sürecini başlatan avukatın, ardından Mustafa Hançer'i tahrik ederek kendisine de hakaret ettirdiği iddia edildi. Hançer'e toplamda 50'ye yakın dava açan avukat, Hançer'i 600 bin lira zarara uğrattı. Mustafa Hançer'in iddiasına göre avukat 'hakaret ve küfür' ettiği gerekçesiyle insanlara dava açmakla kalmayarak, sahte hesaplar üzerinden vatandaşların kendilerine hakaret etmelerini sağlayarak tazminat davası açtı ve maddi zarara uğrattı. İddiaya göre, 25 bine yakın kişi avukatın açtığı davalardan yüklü miktarda para kaybetti. Yaşadığı durumdan dolayı Mustafa Hançer, iki kere intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. UYAP'a telefon numarasının verildiğini belirten Hançer, avukatı arayarak isyan etti, ardından arama yasağı olduğu gerekçesiyle bir süreliğine hapse gönderildi. Mustafa Hançer'in dava paralarını ödeyebilmesi için çevresindekilere 300 bin lira borçlandığı öğrenildi. Hançer yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

"Evimde huzurum ve mutluluğum kalmadı bütün hayallerimi bu avukat alıp gitti"



Mustafa Hançer, "Sosyal medya üzerinden şahsıma 50'ye yakın dava açıldı. Şu ana kadar 600 bin liraya yakın para kaybettim. 3 yıl içerisinde Ankara'ya 6 kere mahkemeye gittim. Bu avukatın Türkiye genelinde açmış olduğu davalar, 25 bine yakın. Arabama 5 sefer haciz geldi, karavanım gitti. Şu anda 300 bin lira civarında borçlandım. Borçları ödeyemeyecek duruma geldiğimde evimde kriz geçirdim, polis ve ambulans geldi. Bir diğerinde boğaz köprüsüne çıkarak intihar girişiminde bulundum. Beni ikna ettiler her şeyi halledeceklerini söylediler ama hiçbir şey halledilmedi. Şu ana kadar 3 yıldır uyku uyumuyorum. Evimde huzurum ve mutluluğum kalmadı bütün hayallerimi bu avukat alıp gitti. 6 kere hapise girdim ve avukatı aradığımda arama yasağının olduğunu öğrendim. Daha önce bilmediğim için beni 5 kere hapise soktular. UYAP'a benim telefon numaramı verdikleri için onları uyardım ve 35 gün hapis yattım. Toplamda 89 gün hapis yattım, 19 günü hücrede geçti." dedi.

"Sadece 5 dava için benden istenilen para 705 bin lira"



Sözlerine devam eden Hançer, "Şu ana kadar görülen davaların haricinde 15'e yakın davam var. Sadece 5 dava için benden istenilen para 705 bin lira. Benim buradaki tek maksadım, benim düştüğüm duruma başkalarının da düşmemesi. Bu kişiler aynı zamanda sahte hesaplar üzerinden milletin şah damarına basacak yayınlar yaparak insanların bu kişilere hakaret etmelerini sağlayarak tazminat davaları açıyorlar. 150'ye yakın elimde dosya var. Bilirkişiler tarafından bu dosyaların incelenmesini istiyorum, çünkü bir tane davaların üzerine bir dava daha açıyorlar. Bu durum beni huzursuz, mutsuz etti ve hayata küstürdü." diye konuştu.