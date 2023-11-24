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Çocuklarını çöp eve terk eden anne ve babaya 1 yıl 15'er ay hapis

İstanbul Eyüpsultan'da 3 çocuklarını çöple dolu evde, kendi hallerine terk ettikleri iddiasıyla yargılanan anne Merve ve baba Ahmet Sürer'e 1 yıl 15'er gün hapis cezası verildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 13:43, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 13:43
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Çocuklarını çöp eve terk eden anne ve babaya 1 yıl 15'er ay hapis

Eyüpsultan'daki çöp evde çocuklarını terk eden anne ve babanın cezası belli oldu.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Merve ve Ahmet Sürer katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Merve Sürer, "Ben hiçbir şekilde evlatlarımdan vazgeçmiyorum. Bir hataya düştük. Ben evlatlarımı istiyorum." dedi.

Son sözü sorulan sanıklar pişman olduklarını belirtti.

ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA

Mahkeme, sanıklar Merve ve Ahmet Sürer'i "koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını hükmetti. Öte yandan çocuklar devlet koruması altında kalmaya devam ediyor.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Anne Merve S. ve baba Ahmet S. hakkında 'Terk' suçlamasıyla 2'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, 20 Ocak tarihinde Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne, 3, 5 ve 8 yaşındaki çocukların anneleri tarafından terk edildiği, bakımlarını babanın sağlamaya çalıştığı fakat onun da evde olmadığı, sürekli ağladıkları, üzerlerinde kıyafet olmadığı, sağlıklı bir ortamda bulunmadıkları ihbarının yapıldığı belirtildi. Çocukların bulunduğu eve giren görevliler, kendilerini mağdur çocuklardan R.S.'nin karşıladığını, iki küçük kardeşinin ise çıplak olduğunu belirtti. R.S.'nin görevlilere, evde yetişkin olmadığını, anne ve babasının çok yoğun çalıştığını, bu nedenle evde bulunamadıklarını, babasının da ara sıra yemek vermek için uğradığını söylediği de iddianamede yer aldı.

Görevlilerin, evin tüm odalarında ağır şekilde çöp ve lağım kokusu olduğu, çöp ve artıkların yığın halinde bulunduğu, evin tavan ve çevresinde yüzlerce sayıda sineğin kümelendiği şeklindeki gözlemleri de aktarıldı.

ÇOCUKLARI BAKIMSIZ, ÇIPLAK KENDİ HALLERİNE TERK ETTİKLERİ

Çocukların kıyafetlerinin olmadığını söyledikleri anlatılan iddianamede, komşuların da annenin 25 gündür eve gelmediğini, babanın da sadece yemek vermek için sıkça uğradığını ifade ettiği bildirildi.

Komşuların, çocukların da anne ve babanın da evdeyken, içerisi tam görünmeyecek şekilde kapıyı açtıklarını belirttiği aktarıldı. İfadeye katılan psikoloğun ise çocuğun anne ve babasını koruma içgüdüsüyle ezberletilmiş cevaplar verdiğini, cevapların tutarsız olduğunu söylediği kaydedildi. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan anne Merve ve baba Ahmet S.'nin ise, suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.

İddianamede, şüpheli anne ve babanın, 'Koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan mağdur çocukları, bakımsız, çöp ve artıklarla dolu evde kıyafetleri olmaksızın kendi hallerine terk ederek' üzerlerine atılı suçu işledikleri vurgulandı.

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