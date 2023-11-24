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Çiftçi Kayıt Sistemi'nde değişiklik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramayan çiftçilerimizin tamamı ektiğini beyan edip bununla ilgili prosedürleri tamamlayacak ve kayıt altına aldığımız andan itibaren çiftçilerimiz artık desteklerden yararlanabilecekler" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 14:04, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 14:06
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Çiftçi Kayıt Sistemi'nde değişiklik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sinop'taki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Burada Vali Mustafa Özarslan'dan kentteki yatırımlara ilişkin bilgi alan Yumaklı, ardından AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, tarım alanında sessiz sedasız devrimler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yaptıkları değişiklikle 3 milyon hektar alanda üretim yapan üreticilerin artık devletin sağladığı desteklerden yararlanabileceklerini anlatan Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Eskiden sadece tapusu olanlar, kontratı olanlar Çiftçi Kayıt Sistemi'ne girebiliyordu. Onun dışında üretim yapanlar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kendisini kayıt yaptıramadığı için bazı desteklerden faydalanamayan üreticilerimiz vardı. Biz sessiz sedasız devrimler gerçekleştiriyoruz. Buradan tüm Türkiye kamuoyuna seslenmek istiyorum; biz bu yönetmeliği değiştirdik. Şu anda Türkiye'de mülkiyet ve mirastan kaynaklı sorunlar sebebiyle kayıt yapamayan çiftçilerimizin tamamı ektiğini beyan edip bununla ilgili prosedürleri tamamlayacak ve bu çok öyle acayip belgeler değil, bunları biz kayıt altına alacağız ve kayıt altına aldığımız andan itibaren çiftçilerimiz artık desteklerden yararlanabilecekler. Bakın bu şekilde kayıt altına alınmamış yaklaşık 3 milyon hektar alan olduğunu düşünüyoruz. Bu 3 milyon hektarda kaç tane çiftçimiz üretim yapıyorsa bu destekten faydalanabilecek."

"Biz sözleşmeli üretimle ilgili tüm yasal mevzuları hallettik"

Yumaklı, bir diğer gelişmenin ise sözleşmeli üretim alanında yaşandığına işaret ederek, "Biri bir şey ürettiği zaman onun satışı ile alakalı eğer bir ortam yoksa onun üretimi tabiri caizse zayi oluyor. Biz istiyoruz ki üretildiğinde onu alacak olanın da hazır hale getirilecek bir ortam oluşturulsun. Dün yayınladık, buradan tekrar duyuralım. Biz sözleşmeli üretimle ilgili tüm yasal mevzuları hallettik. Bu sözleşmeler üretici veya yetiştiricilerimizle ürünü alanlar arasında yapılacak. Yani, sanayici ve kooperatif gibi taraflarla çiftçilerimiz arasında bir sözleşme söz konusu olacak. Böylece üreticiye pazar garantisi verilerek ürün arzında sürekliliği, sanayicinin de ham madde ihtiyacını kesintisiz ve istenen nitelikte temin etmesini sağlayacağız." diye konuştu.

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