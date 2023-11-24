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Fenomenlere kıskaç denetimi: Vergisiz gelir suç sayılacak

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK), sosyal medya fenomeni olarak bilinen kişilere yönelik son yılların en büyük denetimini başlattı. MASAK, suç gelirlerinin aklanması, VDK ise vergi kayıp ve kaçağı yönünden incelemesini sürdürüyor. Fenomenler ile internet üzerinden ticaret yapanlara iki koldan denetim başladı. Fenomenlerin internet satış gelirleri, vergi kayıtları ve banka hesapları tek tek incelenecek. Vergisi ödenmemiş gelirlerin tümü suç geliri olarak ele alınacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 14:31, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 15:26
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Fenomenlere kıskaç denetimi: Vergisiz gelir suç sayılacak

MASAK, Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması sırasında ortaya çıkan vahim tablonun ardından, inceleme kapsamını genişletti. Polat çiftine yönelik inceleme sırasında kurum daha geniş bir suç tablosuyla karşılaştı. Bu durum üzerine MASAK, fenomen olarak adlandırılan kişilerin yanısıra, internet veya sosyal medya üzerinden ticaret yapan, gelir elde eden isimlerin tümüne bakma kararı aldı. Kademeli bir incelemenin sürdüğü ve aşama aşama bütün hesapların ve isimlerin gözden geçirileceği belirtildi.

VDK ise sosyal medya fenomeni olarak adlandırılan kişileri vergi kaçağı yönünden incelemeye başladı. Polat ailesine yönelik kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması sırasında, vergi yönünden ciddi bir durumun olduğu ortaya çıktı. İnternet üzerinden ticaret yapanların tümü kademeli olarak incelenecek. VDK, bu kişilerin banka kayıtları, kredi kartı harcamaları, kredi kartı gelirleri gibi bir dizi başlıkta incelemesini sürdürüyor.

Polat ailesi, internet alışveriş siteleri ile dijital ödeme sistemleri üzerinden elde ettikleri geliri, nakite çevirip ardından parçalara ayırarak şirketleri arasında dolaştırmıştı. Vergi matrahını düşük göstermek için kurulan sistemi aslında Polat ailesi keşfetmedi. VDK, bu tür yöntemleri uzun zamandır biliyor ve bu sistemleri açığa çıkarma konusunda denetim mekanizmalarına sahip.

Sosyal medya fenomenleri Instagram ve TikTok gibi platformlardan ürün tanıtımı yaparak, ürün satarak ve güzellik merkezlerine müşteri yönlendirerek para kazanıyor. Genelde Çin gibi ülkelerden sağladıkları ucuz ürünlerine marka basarak önemli gelir de elde ettikleri görülüyor. Büyük internet satış platformlarında açtıkları mağazalardan da satış yapıyorlar.

NASIL VERGİ KAÇIRIYORLAR?

Fenomenler, sosyal medyaya yönelik düzenleme olmadığını ve bu mecralardan gelir elde etmenin belirli bir denetimi bulunmadığı düşüncesiyle hareket ediyorlar. Sosyal medyadaki serbestliğin vergi açısından geçerli olduğunu düşünüyorlar. Vergi Usul Kanunu'na genelde şu başlıklarla aykırı hareket ediyorlar:

- Tutulması, saklanması ve ibrazı zorunlu defterlerde hile yapmak, bunları gizlemek, tahrif etmek, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı, belge kullanmak, bu belge, kayıt ve defterleri yok etmek, sahte belge düzenlemek,

- Faturaları yetkisiz kişilere bastırmak ve kullanmak ile ödeme kaydedici cihazlara müdahale etmek

- Vergi suçları çerçevesinde ödenmesi gereken vergi borçlarını hiç ödememek, kısmen ödemek

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