Erdoğan'dan çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye talimatı
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye ikramiye çalışması için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 15:39, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 15:53
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye ikramiye çalışması için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini açıkladı.
Güler, "Çalışan emeklilere de verilmesi için Cumhurbaşkanımız, bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi" dedi.
Güler, "Çalışan emeklilere de verilmesi için Cumhurbaşkanımız, bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" dedi.