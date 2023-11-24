Erdoğan'dan çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye talimatı

Güler, "Çalışan emeklilere de verilmesi için Cumhurbaşkanımız, bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" dedi.

Güler, "Çalışan emeklilere de verilmesi için Cumhurbaşkanımız, bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi" dedi.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye ikramiye çalışması için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini açıkladı.

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