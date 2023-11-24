HEDEP'in kısaltması HEDEP olmayacak

Doğan, partinin uzun isminin değiştirilmeyeceğini belirterek, "Sadece kısa adımız olan HEDEP değiştirilecek" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündemdeki konular ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partinin kısaltması olan "HEDEP" dair itirazına dair Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

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